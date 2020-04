Weil er seine vierjährige Tochter missbraucht haben soll, will die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft einen Familienvater aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in Frankenthal vor Gericht stellen. Der Anklage zufolge hatte der Mann Aufnahmen seiner Tat anderen Pädophilen bei Facebook gezeigt. Darüber wurde eine halbstaatliche US-Organisation informiert. Sie wiederum alarmierte die deutschen Behörden, die den Verdächtigen bereits im vergangenen Sommer aufspürten. Seine Kinder wurden daraufhin vom Jugendamt in Obhut genommen. Weil sie damit außer Gefahr waren, durfte ihr Vater einstweilen auf freiem Fuß bleiben.

Weiterer Vorwurf: Missbrauch eines Kleinkinds geplant

Doch anschließend soll der 45-Jährige trotz der laufenden Ermittlungen wieder versucht haben, an Kinder heranzukommen: Über Whatsapp hat er demnach mit einer 54-Jährigen aus dem Raum Darmstadt ausgehandelt, dass sie ihm ihre 17 Monate alte Enkeltochter für einen sexuellen Missbrauch zur Verfügung stellt. Doch auch das bekamen die Behörden mit, seit Dezember sitzt er daher im Gefängnis. Das Landgericht in Frankenthal muss nun entscheiden, ob und wann es ihm den Prozess macht.