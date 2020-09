Die Goldene Speiche wird in Wien vergeben, die Goldene Zeile seit 1968 in der Pfalz: Miriam Welte (33) wurde gestern in Kaiserslautern als 53. Preisträgerin ausgezeichnet. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin, die in ihrer 18 Jahre dauernden Karriere ihre Speichen mit unzähligen Erfolgen (72 Medaillen) vergoldete, erhielt den Medienpreis für ihre professionelle und stets reflektierte Zusammenarbeit mit Journalisten. Sie beendete ihre Karriere vor einem Jahr.

In ihrer Laudatio betonte Katja Hein, die Vorsitzende der Kommission „Goldene Zeile“ des DJV-Bezirksverbandes Pfalz: „Miriam Welte hatte die Fähigkeit, die Dinge auf den Punkt zu bringen und ein ganz besonderes Talent, auf Menschen zuzugehen. Wer sie als Journalist kontaktierte, konnte immer mit einer klar terminierten und reflektierten Information rechnen, eine mit Hintergrund und Tiefgang.“ Aus Heins Händen erhielt sie die vergoldete Bleizeile, wie sie früher zum Druck verwendet wurde.

Welte tritt am 1. Oktober volle Polizisten-Stelle an

„Mir war es immer wichtig, ein offenes und ehrliches Verhältnis mit den Journalisten zu haben, gerade auch in Rheinland-Pfalz. Ich hatte nie das Gefühl, sie könnten mir was Böses wollen, sondern ich spürte, dass sie fair über mich und meinen Sport berichten wollen“, sagte Polizeioberkommissarin Miriam Welte, die am 1. Oktober ihre volle Stelle als Polizistin antritt, in ihrer Dankesrede.

Welte ist nach Udo Sopp, Hans-Peter Briegel, Stefan Kuntz und Markus Merk die fünfte Preisträgerin des 1. FC Kaiserslautern und steht in einer illustren Reihe mit Hannelore Kohl, Mario Adorf und Rafik Schami. Der Medienpreis „Goldene Zeile“ ist eine Auszeichnung des Bezirksverband Pfalz im Deutschen Journalisten-Verband , der als Gewerkschaft und Berufsverband 325 Journalisten in Print, Funk, Fernsehen und Öffentlichkeitsarbeit vertritt.