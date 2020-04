Es sei „wichtig, den Schulbetrieb langsam zu lockern“. Das sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Interview mit der RHEINPFALZ. Zusammen mit den anderen Länderchefs berät Dreyer an diesem Mittwoch in einer Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Dreyer ist für einen „moderaten Einstieg“ in den regelmäßigen Unterricht. Es gelte, Abstände und Hygienemaßnahmen einzuhalten. „Ich würde es vorziehen, mit denjenigen Schülern zu beginnen, die vor Prüfungen stehen“, so Dreyer. Das betreffe die beruflichen Abschlüsse und das Abitur. Diese Schüler könnten in kleineren Gruppen unterrichtet werden. Dreyer: „Schritt für Schritt gehen wir dann weiter.“

Das ganze Interview können Sie hier lesen.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte am Montag vorgeschlagen, Grundschulen und die Sekundarstufe I unter bestimmten Bedingungen so rasch wie möglich wieder schrittweise zu öffnen. Anders als die Leopoldina regt das Robert-Koch-Institut (RKI) an, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Es gehe dabei um die Annahme, dass Jugendliche die Abstandsregeln besser einhalten könnten, sage RKI-Präsident Lothar Wieler. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bewertete den Vorschlag für eine schnelle Öffnung von Grundschulen nach den Osterferien skeptisch. Er könne sich nicht vorstellen, dass Hessen diesen Weg gehen werde, sagte Bouffier mit Blick auf die Empfehlungen der Leopoldina.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sollen die Schulen hingegen nach den Osterferien wieder schrittweise öffnen. Es sei ihr „festes Ziel“, die Schulen nach der aktuellen Ferienwoche wieder zu öffnen, um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) warnte vor einem Flickenteppich beim Wiederbeginn des Schulunterrichts.

In Deutschland sind bis Dienstagabend mehr als 128.400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.30 Uhr: Mehr als 126.600 Infektionen). Mindestens 3217 (Vortag Stand 20.30 Uhr: 2994) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind laut einer Auswertung der DPA bislang bundesweit gestorben.

