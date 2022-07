Energiesparen ist für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer wegen des Klimawandels und durch den russischen Angriffskrieg auch eine „Bürgerpflicht“. „Viele kleine Maßnahmen von Millionen Bürgerinnen und Bürgern können unter dem Strich einen großen Effekt erzielen“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ich persönlich achte schon seit langem darauf – auch mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit – meinen Energie- und Ressourcenverbrauch so gering wie möglich zu halten.“ Und: „Natürlich sind wir auch als Landesregierung gefragt, Energie in den eigenen Liegenschaften einzusparen.“

Die Spartipps für private Haushalte, beispielsweise der Verbraucherzentrale, gäben ganz konkrete Hilfestellungen, „wie mit vielen kleinen Maßnahmen auch große Einsparpotenziale erzielt werden können“. Als Beispiele nannte Dreyer: „Heizung und Warmwasser ein paar Grade runter, Heizung optimieren, immer wieder überprüfen, ob elektrisches Licht gerade nötig ist und wenn dann auf LED-Beleuchtung setzen, Geräte ganz ausschalten und nicht nur auf Standby.“

Deutschland müsse sich mit Blick auf eine mögliche Gasmangellage wappnen und sich strategisch aus der Abhängigkeit von russischem Gas lösen, betonte Dreyer. Die Bundesregierung habe bereits zahlreiche Maßnahmen zur Gasvorsorge für den Winter ergriffen und beschleunige zugleich den Ausbau der Erneuerbaren Energien. „Das ist der absolut richtige Weg.“ Zur Vorsorge gehöre aber auch, „dass wir gemeinsam große Anstrengungen unternehmen, um Energie einzusparen“. Neben dem Bund, den Ländern, den Kommunen und der Wirtschaft könnten auch die privaten Haushalte, „also wir als Bürger und Bürgerinnen“ sehr viel tun, so Dreyers Appell.