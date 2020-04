Seit 6. April ist vom Standort der BG Klinik Ludwigshafen aus ein zusätzlicher ADAC-Rettungshubschrauber bundesweit im Einsatz – und der Bedarf habe sich mittlerweile auch bestätigt. Das teilte des Innenministerium in Mainz am Freitag mit. Demnach sei Christoph 112 bislang im Schnitt zweimal täglich zum Einsatz gekommen. Im Falle steigender Zahlen von Corona-Patienten könnte der Intensivtransporthubschrauber „Auslastungsspitzen des regelmäßig eingesetzten luft- und bodengebundenen Rettungsdienstes abfedern“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Christoph 112 sei aufgrund seiner Ausstattung geeignet für den Transport schwer lungenkranker Patienten und könne so für intensivmedizinische Verlegungen von Corona-Patienten eingesetzt werden, die auch während der Verlegung beatmet werden müssen, so das Ministerium. Gegenüber dem bodengebundenen Rettungsdienst biete er üblicherweise auch einen zeitlichen Vorteil.

