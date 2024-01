Das rheinland-pfälzische Justizministerium ist nicht verpflichtet zur Auskunft über ein Ermittlungsverfahren wegen der Steuerung von US-Kampfdrohnen über die Air Base Ramstein. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz (10 A 11127/22.OVG), wie es am Mittwoch mitteilte. Als Aufsichtsbehörde über die Staatsanwaltschaften unterliege das Justizministerium in diesem Fall nicht der Auskunftspflicht nach dem Landestransparenzgesetz.

Ein Kläger hatte im Februar 2021 Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern zu der Drohnen-Steuerung über den US-Militärflugplatz gestellt. Im April 2021 fragte er das Justizministerium, welche Kenntnisse es dazu habe und welche Bemühungen es zur verfassungsrechtlichen Aufklärung des Sachverhalts gebe. Das Ministerium lehnte die Auskunft ab, so dass der Kläger vor die Verwaltungsgerichte zog.

Das OVG entschied, das Ministerium sei zwar grundsätzlich verwaltend tätig, aber in diesem Fall als Organ der Rechtspflege einzuordnen – für das die Transparenzpflicht nicht gelte.