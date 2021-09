Aus Respekt vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe wollte Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) in den Fachausschüssen des Landtags nichts mehr zum Thema sagen. Die CDU-Opposition empörte sich am Donnerstag. Das sei „Auskunftsverweigerung“. Der Ministerin wurde nachgesagt, sie habe Angst, sich selbst zu belasten. Der Landtag stellt klar: Es gibt keine Exklusivität des Untersuchungsausschusses. Am späten Freitagnachmittag änderte das Ministerium seine Rechtsauffassung, nun sollen die Berichte vorgelegt werden.

