Die kurzfristige Gasversorgung der Industrie in Rheinland-Pfalz ist nach Darstellung von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt sichergestellt. „Selbst ein sofortiger Lieferstopp von russischem Gas würde die Versorgung zum jetzigen Zeitpunkt nicht gefährden.“ Einen konkreten Zeitraum nannte die Ministerin nicht. Aus Kreisen der Landesregierung verlautete, die Versorgung sei mindestens bis Oktober gesichert.

Wegen der angespannten Lage auf dem europäischen Energiemarkt hatte sich Schmitt am Dienstagabend mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden zu einem Spitzengespräch getroffen und will den Dialog fortsetzen. In Rheinland-Pfalz haben vor allem der Chemiekonzern BASF, der Spezialglashersteller Schott sowie weitere Unternehmen der Glas- und Keramikbranche einen besonders hohen Gasbedarf.

Lesen Sie auch:

Gefahr für das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen

BASF: Alarmplan Erdgas fürs Stammwerk

Gasversorgung: BASF-Chef warnt vor schwerer Wirtschaftskrise