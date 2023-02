Mindeststandards in Bahnen und Bussen, eine bessere Taktung und eine engere Verknüpfung aller Verkehrsmittel: In Rheinland-Pfalz soll es künftig einen einheitlichen Rahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr geben.

Den Landesnahverkehrsplan (LNVP) als zentrales Instrument für dieses Ziel will die Landesregierung gemeinsam mit Kommunen, Verkehrsverbänden, Nutzern und weiteren Beteiligten erarbeiten, wie Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz mitteilte. „Wir wollen die Verkehrswende in Rheinland-Pfalz einen wichtigen Schritt voranbringen“, sagte sie zum Start des Beteiligungsverfahrens. Angestrebt ist laut Eder, den Landesnahverkehrsplan in rund einem Jahr fertigzustellen.

Das Netz an Verkehrsangeboten solle enger geknüpft und die Qualität des Nahverkehrs verbessert werden, damit „die Mobilitätswende weiter an Fahrt aufnimmt“. Dies stärke auch den Klimaschutz, sagte Eder, die auch Klimaschutzministerin des Landes ist. Als weitere Maßnahme für den Klimaschutz nannte sie, stillgelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen.

