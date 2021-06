Nach dem Anschlag auf Bundeswehrsoldaten in Mali hält Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) an der deutschen Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission Minusma fest. Es müssten aber „realistische politische Ziele“ für den Einsatz formuliert werden, sagte sie am Montag im Deutschlandfunk mit Blick auf die Erfahrungen in Afghanistan.

In Afghanistan seien die Ziele zu hoch angesetzt worden und eigentlich unerreichbar gewesen, sagte Kramp-Karrenbauer. Als Beispiel nannte sie die Vorstellung, das Land am Hindukusch in einen Staat europäischer Prägung transformieren zu können. Nun müsse die Lage in Mali nüchtern betrachtet werden, und es müsse überlegt werden, was erreicht werden solle.

Zugleich verteidigte die Ministerin den Einsatz. Die internationale Militärpräsenz vor Ort sei wichtig für den Versöhnungsprozess, der weiterlaufe. Sie räumte zugleich ein, dass es in Sachen Staatlichkeit in dem westafrikanischen Land schlechter werde und Terrorgruppen aggressiver agierten. Aus der Linksfraktion gab es erneut die Forderung, die Bundeswehr aus Mali abzuziehen. Bei einem Selbstmordanschlag waren am Freitag nordöstlich der Stadt Gao 13 Minusma-Soldaten verletzt worden, davon zwölf aus Deutschland.