Am 14. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Vorab sind die Spitzenkandidaten der Parteien im Landtag zu Gast bei der RHEINPFALZ. In einem Livestream auf dem Facebook-Kanal der RHEINPFALZ beantworten sie Fragen, die RHEINPFALZ-Leser vorab einsenden konnten. Heute: die Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, Anne Spiegel (Grüne). Seit Januar 2021 ist Spiegel nach dem Rücktritt von Ulrike Höfken auch Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. Die Fragerunde gibt es im Anschluss auch auf rheinpfalz.de/politik/landtagswahl zu sehen.