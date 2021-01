Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hat im neuen Jahr den Vorsitz in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern übernommen. Er löst Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) ab, wie das Wissenschaftsministerium in Mainz am Montag mitteilte. Bund und Länder wechseln sich turnusgemäß in der Leitung der GWK ab. In dem Gremium wirken Bund und Länder in der Wissenschafts- und Forschungsförderung zusammen.

Wolf war bereits im zweiten Halbjahr 2019 GWK-Vorsitzender. Als wichtiges Thema nannte er jetzt die Anwendung der Künstlichen Intelligenz (KI) in Forschung und Lehre. Die erste Sitzung in diesem Jahr unter Vorsitz von Wolf ist für den 11. März geplant, unmittelbar vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.