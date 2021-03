Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wendet sich gegen eine Aufgabe der Impfreihenfolge bei der Einbeziehung von Hausärzten in die Corona-Impfungen. Zudem will er sich weiterhin nicht auf ein bundesweit flächendeckendes Impfen in Praxen vor Mitte April festlegen lassen. Als Grund nannte er am Freitag in Berlin die begrenzten Impfstoffmengen.

Solange der Impfstoff noch knapp sei, müssten weiter zunächst die besonders Gefährdeten, nämlich die Hochbetagten, geimpft werden, sagte Spahn: „Wir können aber mit jedem Schritt und wachsender Menge die Übergänge fließender gestalten.“ Und gerade für Menschen mit Vorerkrankungen seien die Arztpraxen ein „idealer Ort“, weil sie dort als Patienten bekannt seien.

Laut neuer Verordnung dürfen auch Hausärzte impfen

Nach der geänderten Impfverordnung des Bundes kann von der Reihenfolge dann abgewichen werden, „wenn dies für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener Impfstoffe notwendig ist, insbesondere um den Verwurf von Impfstoffen zu vermeiden“. Die geänderte Impfverordnung war am Donnerstag veröffentlicht worden. Sie gilt rückwirkend seit 8. März.

Nach der neuen Verordnung dürfen auch Haus- und Betriebsärzte Impfungen vornehmen. Das soll bundesweit flächendeckend ab Mitte April der Fall sein, wenn der von den Lieferanten zugesagte Impfstoff zur Verfügung steht. Spahn stellte am Freitag klar, dass neben dem Impfen in den Praxen die Impfzentren bis auf weiteres weiter betrieben werden sollen. Allerdings sei der Wechsel in die Praxen ein „entscheidender Schritt“, um das Impftempo zu erhöhen.

Spahn verweist auf Unsicherheiten bei Logistik

Seine von Ärztevertretern in den vergangenen Tagen kritisierte Zurückhaltung beim Zeitplan begründete Spahn mit Unsicherheiten bei der Logistik. Die Einbeziehung der Arztpraxen bei den Impfungen sei ein „sehr, sehr großer Schritt“. „Wenn 50.000 Arztpraxen mitmachen, 20 Dosen die Woche, sind schon eine Million Dosen“, rechnete der Minister vor. Und 20 Dosen würde gerade einmal für eine Impfsprechstunde reichen.