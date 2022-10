Lewentz scheitert an Ahrtal-Flut

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz ist zurückgetreten. 15 Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wurden ihm Fehler – seine eigenen und solche in der Verantwortung seines Hauses – zum Verhängnis. Zum Artikel – RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe kommentiert: Der Rücktritt kommt zu spät. Zum Artikel

BASF will Stellen abbauen

Die BASF hat angekündigt, Stellen abzubauen – weltweit, auch im Stammwerk in Ludwigshafen. Wie viele, zu welchen Bedingungen, darüber herrscht noch Ungewissheit. Die Ursachen hingegen sind klar. Zum Artikel

Aus für Pfingst- und Winterferien: „Ja“ von Verbänden

Ab dem Schuljahr 2024/2025 entfallen die Pfingst- und Winterferien an rheinland-pfälzischen Schulen. Vertreter von Lehrern und Schülern begrüßen die Entscheidung. Nur einen Wermutstropfen gibt es. Zum Artikel

Naturschützer: Lieber Photovoltaik als Windkraft im Pfälzerwald

Die Umweltorganisation „Bund für Umwelt und Naturschutz“ (BUND) positioniert sich: Sie begrüßt die geplante Errichtung einer Photovolatikanlage auf dem Berg Lagerkopf im Pfälzerwald. Und das, obwohl die Anlage weniger Strom erzeugt als ein Windrad. Zum Artikel

Erdölförderung: So geht’s weiter

Die Erdölförderung in Speyer darf ausgeweitet werden, wenn nicht noch jemand dagegen klagt. So hat das Landesamt für Geologie und Bergbau entschieden. Bis zu 2500 Kubikmeter täglich dürften gefördert werden. Aber ist das auch realistisch? Zum Artikel

Kommentar: Es braucht gezielte Einwanderung

Die Wirtschaft leidet unter einem schweren Personalmangel – nicht nur in einfachen Jobs. Leichter wird es in Zukunft nicht, kommentiert RHEINPFALZ-Redakteur Ralf Joas. Deshalb ist es klug, rechtzeitig die Einwanderung von geeigneten Arbeitskräften zu fördern. Zum Artikel

Bundesgartenschau: Panorama-Steg ist da

Einen einzigartigen Blick über das Gelände der Bundesgartenschau 2023 sollen die Gäste in Mannheim genießen können. Natürliche Erhebungen gibt es dort allerdings nicht. In einer spektakulären Aktion wurde deshalb jetzt ein gigantisches Bauteil an Ort und Stelle gebracht. Zum Artikel

Allianz erwartet deutlichen Rückgang der Geldvermögen

Die Deutschen werden ärmer, relativ betrachtet. Davon geht der Versicherungskonzern Allianz aus. Was jetzt zu tun ist. Zum Artikel

Neun-Euro-Ticket: Ernüchternde Bilanz des VRN

Ja, es gab mehr Fahrgäste, ja, Autos wurden stehen gelassen. Dennoch zieht der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der einen Großteil des Nahverkehrs in der Pfalz organisiert, eine ernüchternde Bilanz des Neun-Euro-Tickets: Zur Verkehrswende sieht der Verbund keinen Beitrag. Zum Artikel

Sparen mit der RHEINPFALZ: Freizeit-Ideen für die Westpfalz

Höchste Zeit, mal wieder mit der Familie etwas zu unternehmen. Ins Auto setzen und sonstwo hinfahren? Teuerung und Spritpreise verhageln den Spaß. Dass es auch anders und billiger geht, zeigen die Vorschläge unserer Autoren. Zum Artikel