Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mit muslimischen Verbänden Verträge schließen und sie so den Kirchen gleichstellen. Doch Turbulenzen etwa um Islamismus-Vorfälle haben das Projekt immer wieder verzögert. Am Dienstag hat der Ministerrat beschlossen, dass die offiziellen Verhandlungen beginnen. Es geht zum Beispiel um Religionsunterricht und um Feiertage. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.