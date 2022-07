Am Wochenende ist wieder vieles passiert in der Südpfalz.

Minihäuser für Mitarbeiter

Wie macht man Fachkräften den Arbeitsplatz schmackhaft? Richtig – mit guten Angeboten. In Klingenmünster will das Pfalzklinikum seinen Mitarbeitern jetzt mit Minihäusern ein Rundum-Sorglos-Paket bieten.

Führungswechsel

Ende einer Ära: Arnold Neu hat die Führung des Hotels Leinsweiler Hof abgegeben. Sein Lebenswerk kommt jedoch nicht in unbekannte Hände. Regie übernimmt unter anderem der geschäftsführender Gesellschafter des Landauer Parkhotels.

Thema: Endometriose

Viele Frauen leiden unter starken Schmerzen vor und während ihrer Periode. Grund dafür kann eine Krankheit sein, die von vielen Ärzten erst spät erkannt wird und sogar unfruchtbar machen kann. Diese Rede ist von Endometriose.

Nächste Generation

Das Weingut Spiegel in Großfischlingen wird bereits in sechster Generation geführt. Jetzt gibt es einen Wechsel an der Spitze. Die nächste Generation hat sogar schon eine eigene Weinlinie auf der Karte.

Mehr Größe

In rasantem Tempo wird in der Ottstraße eine neue Lidl-Filiale aus dem Boden gestampft. Der Neubau wird nicht nur größer und moderner, er schafft auch neue Arbeitsplätze.

Kampf geht weiter

Mehrfach hat eine Erbengemeinschaft ihren Widerstand gegen den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans geäußert. Jetzt wurden Unterschriften gesammelt.