Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch mehrere Kisten Mineralwasser und Pfanddosen vom Gelände eines Supermarkts in der Annweilerstraße in Landau gestohlen. Nach Angaben der Polizei befanden sich die Getränke und die Dosen in einem verschlossenen Bereich vor dem Einkaufszentrum. Wie die Täter in diesen gesicherten Bereich gelangen konnten, wird noch ermittelt. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von 125 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.