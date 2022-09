Bei schweren Unwettern in Italien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Zivilschutzes war Mittelitalien in der Nacht zum Freitag von heftigen Regenstürmen betroffen, einige Straßen und Häuser wurden überflutet. Die vorläufige Zahl der Opfer sei auf sieben gestiegen, sagte ein Zivilschutzsprecher am Freitag. Drei weitere Menschen galten demnach noch als vermisst.

Betroffen sind die an der Adriaküste gelegene Provinz Ancona und die benachbarte Region Umbrien. In mehreren Teilen Anconas fielen Strom und Telefonverbindungen aus, in den besonders betroffenen Orten blieben die Schulen geschlossen. Laut dem „Corriere della Sera“ fielen am Donnerstagabend binnen zwei Stunden 400 Millimeter Regen, soviel wie normalerweise in sechs Monaten.