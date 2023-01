Bei einer Explosion in einer Moschee innerhalb eines Polizeipräsidiums in Pakistan sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Mehr als 80 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Krankenhauses in der nordwestlichen Stadt Peschawar nahe der afghanischen Grenze am Montag mit. „Es kommen immer mehr Leichen rein“, sagte er.

Die Explosion ereignete sich während des Nachmittagsgebets in der Moschee, wie der zuständige Polizeichef mitteilte. Demnach waren das Dach und die Wände der Moschee teilweise eingestürzt.

Im März hatte ein Selbstmordattentäter der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) einen Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in Peschawar verübt, bei dem 64 Menschen getötet worden waren. Es war der verheerendste Anschlag in Pakistan seit 2018.