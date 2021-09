Ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Fahrzeuges befuhr die B 9 am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr in Fahrtrichtung Wörth. Kurz nach der Anschlussstelle Rülzheim Süd wechselte er nach Zeugenaussagen auf die linke Spur, um einen Lkw zu überholen. Ein 24-jähriger Schweizer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur und wollte seinerseits das schwarze Fahrzeug und den Lkw überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der junge Mann eine Vollbremsung durch, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zweimal mit der rechten Schutzplanke. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr laut Polizeibericht ohne anzuhalten weiter. Der Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro, wobei der Schaden an der Schutzplanke noch nicht feststeht.

Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.