[Aktualisiert, 13.20 Uhr] Auf mindestens 100.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden nach einem Dehnfugenbrand in Speyer-Wst. Er war in der Nacht auf Freitag in der Josef-Schmitt-Straße zwischen zwei Wohnblöcken ausgebrochen. Seit 23.20 Uhr ist die Feuerwehr dort mit Löscharbeiten beschäftigt, der Einsatz dauerte am Nachmittag an. 30 Personen aus zehn Wohnungen sind evakuiert und werden in der Stadthalle betreut. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen, ist laut Feuerwehr noch unklar. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht. Die Feuerwehr hat ebenfalls noch keinen Hinweis auf die Ursache des Feuers. Der Einsatz zieht sich hin, weil die Brandstelle zwischen den Häusern schwer zugänglich ist. Mittlerweile sei sie aber lokalisiert und könne durch Löcher, die in mehreren Wohnungen in die Außenwände gebohrt worden seien, auch besser mit Wasser erreicht werden, so Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel.