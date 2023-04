Zu fast sechs Jahren Haft haben Frankenthaler Richter einen Mann aus dem Leiningerland verurteilt, weil er seine minderjährige Schwägerin vergewaltigt haben soll. Nun will er diesen Schuldspruch kippen, er geht in Revision. Was das bedeutet und wie hoch die Erfolgsaussichten sind: Antworten auf sieben Fragen zum Fall gibt es im ausführlichen Artikel.