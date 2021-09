[Aktualisiert 14 Uhr] Bei einem Tiefgaragenbrand in Ludwigshafen ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. In der Nacht zum Samstag hätten vier Autos in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Ludwigshafen. Dabei seien weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Bei dem Großeinsatz seien vier Löschtrupps im Einsatz gewesen. In der Nähe des Brandes habe es zudem einen Stromausfall gegeben.

Mehrere Anwohner seien vom Rettungsdienst untersucht worden, Verletzte gab es nach Angaben der Polizei allerdings nicht. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die genaue Brandursache blieb am Samstag zunächst ungeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nachlöscharbeiten dauerten am Mittag noch an.