Ein Großbrand in einem mehrstöckigen Bürogebäude in Heidelberg hat am Freitag einen Schaden verursacht, der wohl im Millionenbereich liegt. Rund 30 Menschen in dem Gebäudekomplex brachten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin selbst in Sicherheit. Nach ersten Erkenntnissen wurde demnach niemand verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen sein und sich anschließend weiter in die oberen Stockwerke ausgebreitet haben. An dem Gebäude, um das ein Baugerüst steht, fanden verschiedene Arbeiten statt. Durch die Hitzeentwicklung des Feuers seien Propangasflaschen explodiert, sagte ein Polizeisprecher. Das Baugerüst sei bei dem Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Gebäude wurde beschlagnahmt. Eine Begehung des Komplexes sei für die kommenden Tage geplant. Die Ursache des Feuers könne vorher noch nicht bestimmt werden, hieß es. Ein Sachverständiger sollte zudem die Statik des Gebäudes überprüfen.

Auch am Freitagnachmittag war die Feuerwehr noch damit beschäftigt, Glutnester zu löschen. Rund 60 Polizisten und 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.