Der Bahnhof Pirmasens-Nord auf der Biebermühle ist heruntergekommen. Es ist kein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Das soll sich in den nächsten Monaten ändern. Denn am Montag begann die Modernisierung des Bahnhofs.

Vor etwa einem Jahr hat die Rheinpfalz erstmals über Kirsten Halbwax berichtet, deren Sohn Max im Alter von sieben Jahren starb. Als sie in ihrer Trauer zu wenig Hilfsangebote für verwaiste Eltern findet, eröffnet sie selbst ein Trauercafé; für alle. Das Angebot kommt an.

Ein Mensch ist unheilbar krank – wie soll sein Leben enden? Mit solchen teils schweren Gewissenskonflikten befasst sich am Pirmasenser Krankenhaus das klinische Ethikkomitee.

Der Saarpfalz-Kreis hegte im vergangenen Sommer die Hoffnung, dass ab September mehr Busse auf der Linie R7 fahren. Passiert ist bislang nichts. Und ein Verantwortlicher ist wütend auf den Kreis.

Auch ein knappes halbes Jahr nach einer mutmaßlichen Sexualstraftat am Radweg nach Ernstweiler dauern die Ermittlungen noch an.

Eine junge Frau fällt bei einer Feier sechs Meter tief aus einem Fenster. Wurde sie gestoßen? Ein Gericht hat das untersucht - und nun sein Urteil gesprochen.

Kultur brummt in Pirmasens. Nach Jahren der Abstinenz in Festhalle und Alter Post wegen der Corona-Pandemie gehen die Pirmasenser wieder gerne in Theater und Konzerte.

Die innere Uhr hat die Kraniche schon zu dieser frühen Jahreszeit angetrieben, über die Südwestpfalz nach Norden in ihre Brutgebiete aufzubrechen. Kommt der Frühling bald? Laut Volksmund kündigen die Vögel des Glücks die baldige Ankunft des Frühlings an.

Mehrere Aliasnamen, falsche Geburtsdaten und -orte: Ein 26-Jähriger mutmaßlicher Räuber hat bei seinen Begegnungen mit der Polizei in der Vergangenheit nicht immer die Wahrheit gesagt. Einen echten Pass gibt es aber auch.

Die Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland hoffen, einen großen Teil ihrer Abwasserkanäle praktisch zum Nulltarif für die Werke sanieren zu können. Wie das funktioniert, wurde im in der Werksausschusssitzung vorgestellt.