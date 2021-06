Mehr als zwei Jahre haben Justiz, Polizei und Steuerfahnder gegen mehrere Mitarbeiter der BASF und Angehörige einer Mannheimer Firma in einem umfangreichen Betrugsfall ermittelt, den die RHEINPFALZ öffentlich gemacht hatte. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Fünf Personen müssen sich wegen Betrugs beziehungsweise wegen Steuerhinterziehung verantworten.

Angeklagt sind zwei Verantwortliche einer Mannheimer Firma, die zu Lasten des Chemiekonzerns BASF Leistungen abgerechnet haben sollen, die tatsächlich aber nicht erbracht wurden, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring am Freitag mit. Ferner hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen einen Mitarbeiter der unteren Führungsebene der BASF erhoben, der zu Lasten seines Arbeitgebers an dem Betrug mitgewirkt und ihn dadurch ermöglicht haben soll. Angeklagt wegen Steuerhinterziehung ist ein weiterer BASF-Mitarbeiter und eine Mannheimer Unternehmerin, an die ein Teil der Gelder weiterverschoben wurden.

Zu Unrecht abgerechnet wurden nach dem Ergebnis der umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, des Kommissariats für Wirtschaftsstrafsachen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Steuerfahndung Neustadt an der Weinstraße IT-Dienstleistungen der Mannheimer Firma über 5 Jahre, von Ende 2012 bis Ende 2017, im Gesamtwert von über 10 Millionen Euro.