Mehrere Wasserstoff-Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar unterstützt das Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit zusammen gut 16,5 Millionen Euro Fördergeld. Darunter sind zwei Wasserstofftankstellen in Ludwigshafen und Umgebung sowie ein Brennstoffzellen-getriebenes Müllfahrzeug für die Chemiestadt. Die Maßnahmen sind Teil des Projekts H2Rivers der Metropolregion Rhein-Neckar, das die Entwicklung zur Schwerpunktregion für den Energieträger Wasserstoff (H 2 ) zum Ziel hat. Mit den nun bewilligten gut 16,5 von zugesagten 20 Millionen Euro Förderung können sie umgesetzt werden. Mit knapp 5,14 Millionen Euro größte Einzelmaßnahme ist der Bau der zwei öffentlichen Wasserstofftankstellen für Busse, Lkw, Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Ludwigshafen und Umgebung. Realisiert werden sie vom Gemeinschaftsunternehmen H2 Mobility, einem Zusammenschluss von Mineralöl- und Gaseunternehmen, Automobilherstellern sowie assoziierten Partnern, darunter Shell, Total, Linde, Air Liquide, Daimler, BMW und VW. Der Wasserstoff stammt von der BASF und wird von einer zentralen Hochdruckabfüllstation auf der Friesenheimer Insel bereitgestellt.