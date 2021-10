Auf der Auffahrt von der A650 zur B9 am Oggersheimer Kreuz ist am Mittwochmorgen ein mit Milch beladener Tankwagen umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, ist die B9 in Fahrtrichtung Frankenthal deshalb seit 8.20 Uhr voll gesperrt. In Richtung Speyer sei eine Spur betroffen. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Unfallursache war nach ersten Ermittlungen der Polizei, dass der Lastwagenfahrer in der Kurve zu schnell unterwegs war. Er blieb unverletzt.