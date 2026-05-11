Die ungenutzten Flüchtlingshäuschen auf dem Flugplatz Zweibrücken kosten den Steuerzahler 18.000 Euro im Monat. Im Mai sollen sie wegkommen. Das kostet 1,2 Millionen Euro.

Die Zweibrücker Kläranlage soll weg von fossilen Energien. 80 Prozent ihres Strom- und Wärmebedarfs produziert die Anlage schon heute selbst. Ab jetzt wird’s schwieriger.

Kuh mit Schnorchel und mehr: Das Forum Alte Post präsentiert Werke von Pirmasenserinnen und Pirmasensern zum Thema Wasser. Die Schau ist knallig, bunt und in Teilen kritisch. Ein Einblick mit Bildergalerie.

Über das Bürgergeld wird diskutiert, aber was kommt danach: Wer Bürgergeld bezieht, zahlt nicht in die Rentenkasse ein. Wie wirkt sich das auf die Situation im Alter aus? Eine Recherche in Pirmasens.

Vor Gericht

Raserprozess: Wie schnell war der Audifahrer unmittelbar vor dem Unfall auf dem Braunsberg unterwegs? Hätte die Kollision verhindert werden können? Das soll ein Gutachten beantworten.



Weil sie eine Polizistin mehrmals als „Gretchen“ bezeichnete, musste sich eine 44-jährige Zweibrückerin wegen Beleidigung vorm Amtsgericht verantworten.



Was geschah in dem Freizeitbad in der Südwestpfalz? Einem Mitarbeiter wird gekündigt. Er wird wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt. Das sagen Zeugen zu den Ereignissen in der Saunanacht vor Gericht aus.



Die Bahn hat wochenlange Zugausfälle auf der Strecke Pirmasens-Kaiserslautern für die Sommerferien angekündigt.

Am Muttertags-Sonntag musste die Feuerwehr Pirmasens gleich mehrfach ausrücken. In Summe gab es Alarmierungen für 16 Einsätze – davon zwei größere Brände.

Bei Einsätzen der Feuerwehr kann es chaotisch zugehen. Anders im Büro des Chefs: Der Pirmasenser Wehrleiter Simon Tigges setzt auf Ordnung – und Erinnerungen.

Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Mai, wird die Innenstadt zur Flaniermeile für Wein- und Kunstfans: Eine Weinmesse und das „Zweibrücker Montmartre“ locken.

Seit 2001 gibt es den Pirmasenser H&M. Seitdem hat sich einiges verändert: Heute kaufen die Kunden anders ein. Geführt wird der Laden von einer waschechten Pirmasenserin.