Ein Camp mit Hunderten Migranten ist in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais geräumt worden. Die Migranten wurden in verschiedene Aufnahmezentren gebracht, wie es in einer Mitteilung der Präfektur Pas-de-Calais vom Freitag hieß. Demnach hatten auch etwa 30 Kinder in dem aus mehreren Hallen bestehenden Lager gelebt. Medienberichten zufolge wurden zwischen 400 und 650 Migranten aus dem Camp gebracht. Die Hallen sollen den Angaben zufolge zerstört werden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, waren bei der Räumung des Camps etwa 300 Polizisten im Einsatz.

Immer wieder werden in Calais Camps von Migranten geräumt. 2016 war dort der „Dschungel von Calais“ aufgelöst worden, in dem Tausende Migranten unter unwürdigen Bedingungen hausten. Von Calais aus versuchen viele Migranten, den Ärmelkanal zu überqueren und so nach Großbritannien zu gelangen. Die Überfahrt ist meist lebensgefährlich. Einige versuchen auch, durch den Eurotunnel nach Großbritannien zu kommen.