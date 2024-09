In Landau und Kaiserslautern lässt sich mit Immobilien sehr gut Geld verdienen – die Mietrendite wächst in beiden Städten im Bundesvergleich besonders dynamisch. Das meldet das Portal Immoscout, das nach eigenen Angaben zu diesem Zweck eigene Daten ausgewertet hat.

Ein Ergebnis dieser Auswertung: In Mittelstädten steige die Mietrendite schneller als in den großen deutschen Metropolen. Die Mietrendite zeigt, wie lohnend das Immobilieninvestment ist, indem die jährlichen Mieterträge ins Verhältnis zu den Anschaffungskosten gesetzt werden. Den bundesweit höchsten Anstieg der Mietrendite bei Neubauten (0,6 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent seit 2020 – Stand 2024) habe Landau mit seinem hohen Anteil an Studierenden zu verzeichnen. Bei den kleinen Großstädten mit weniger als 600.000 Einwohnern liege Kaiserslautern (Wachstum der Mietrendite um 0,4 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent) auf Platz 3 – nach Jena (Anstieg um 0,7 Punkte auf 3,8 Prozent) und Bremerhaven (Anstieg von 2020 bis 2024 um 0,5 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent).

Die Auswahl der Städte mit den größten Renditezuwächsen bietet laut Immoscout im Schnitt eine Mietrendite von 5,1 Prozent. Die Top-8-Metropolen in Deutschland haben hingegen eine Mietrendite von durchschnittlich 3,5 Prozent im Bestand und 3,2 Prozent im Neubau.