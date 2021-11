Die Wohnraumversorgung in Rheinland-Pfalz hat sich 2020 erneut verbessert. Das gab das Landesfinanzministerium bekannt. Laut Staatssekretär Stephan Weinberg entstanden im vergangenen Jahr 13.700 neue Wohnungen bei einem Anstieg der Bevölkerungszahl von 4500. Auch die Anzahl der neu erteilten Baugenehmigungen ist im vergangenen Jahr gestiegen: Es wurden 16.700 Wohnungen genehmigt, davon 14.400 Neubauwohnungen. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wird in Landau mit 7,9 Wohnungen am meisten gebaut, in Frankenthal mit 1,1 Wohnungen am wenigsten.

Die Mietpreise in Rheinland-Pfalz sind gestiegen. Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete lag im ersten Halbjahr 2021 bei 8,04 Euro pro Quadratmeter und damit 6,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser sind gestiegen. Die gestiegenen Preise führt der Präsident des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz, Marcel Hürter, auf die Entwicklung der Einkommen und die Tendenz, von ländlichen Regionen in die Stadt zu ziehen, zurück.