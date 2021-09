Die Kaltmieten in der Stadt Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind von Januar 2015 bis April 2021 um rund 25 Prozent gestiegen. Diese Ergebnisse einer Mietpreis-Analyse des Pestel-Instituts teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Laut der Analyse ist der durchschnittliche Mietpreis für einen Quadratmeter in diesem Zeitraum in Landau von 6,90 auf 8,60 Euro gestiegen, im Kreis von 5,40 auf 6,80 Euro. IG-Bau-Vorsitzender Robert Feiger fordert in diesem Kontext von der Bundesregierung, schleunigst „schleunigst ein dickes Wohnungsbau-Paket“ auf den Weg zu bringen.

Das nach dem früheren CDU-Politiker und Mitbegründer des Club of Rome Eduard Pestel benannte Pestel-Institut für Systemforschung ist ein Forschungsinstitut und Dienstleister für Kommunen, Unternehmen und Verbände.