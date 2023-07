Wenn die Biotonnen im Sommer in der Hitze stehen, kann es schnell zu Gestank und Madenbefall kommen. Denn je höher die Temperaturen sind, umso eher nisten sich die Fliegenlarven in der Biotonne ein. Die Folge: Beim Öffnen kommen Fliegen aus der Tonne und überall sitzen Maden. Bei einem Madenbefall muss schnell gehandelt werden.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) empfiehlt, Bioabfälle möglichst trocken in die Tonne zu werfen. Um Probleme mit Gerüchen oder Maden zu vermeiden, sollten Speisereste und andere feuchte organische Abfälle nicht lose eingefüllt, sondern in altes Zeitungspapier, Küchenkrepp oder Papiertüten verpackt werden, bevor sie in der Tonne landen, rät die Umwelt- und Abfallberatung der Stadtverwaltung.

Kühl und trocken lagern

Die Biotonnen sollten an einem möglichst kühlen und schattigen Standort stehen. Der Tonnendeckel sollte immer gut geschlossen sein und feuchte Abfälle, wie frischer Rasenschnitt oder Ähnliches, sollten zuerst einige Tage antrocknen.

Durch diese Maßnahmen würden Feuchtigkeit und Wärme in der Tonne vermieden und Fliegenmaden setzen sich erst gar nicht fest. Ein weiterer Tipp ist regelmäßiges Leeren: Die Tonne sollte an jedem Leerungstag bereitgestellt werden, auch wenn sie nicht ganz voll ist. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Behälter auch gelegentlich mit (Essig-) Wasser reinigen. Das trägt laut Experten ebenfalls dazu bei, dass die Tonne in der warmen Jahreszeit keine unangenehmen Faulgerüche entwickelt.

Hausmittel statt Chemiekeule

Wenn sich bereits Maden in der Tonne tummeln, kann laut EWF Gesteinsmehl oder Löschkalk helfen, den Befall zu verringern. Das Gesteinsmehl ist im Baumarkt und Gartencenter erhältlich. Um den Geruch zu reduzieren, gibt es außerdem Biofilterdeckel, mit denen Nutzer die Tonne (40 bis 240 Liter) auf eigene Kosten nachgerüstet werden kann. Einige ätherischen Öle eignen sich ebenfalls, um Maden in der Biotonne zu bekämpfen. Dazu gehören Zitrusöl, Teebaumöl und Lavendelöl. Fliegen und andere Insekten mögen diese Gerüche nicht. Einfach ein paar Tropfen des Öls auf ein Tuch geben, dieses über die Öffnung der Tonne legen und mit dem Deckel fixieren.

Wichtig ist laut Experten jedoch, für die Bekämpfung von Maden keine chemischen Mittel zu verwenden. Diese können giftige Dämpfe entwickeln und ins Grundwasser gelangen.