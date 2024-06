Mick Schumacher geht von Platz neun in seine Le-Mans-Premiere. Der 25-Jährige startet an diesem Samstag (16 Uhr) zum ersten Mal beim 24-Stunden-Klassiker des Motorsports. Bei der 92. Auflage tritt Schumacher im Hypercar von Alpine im Team mit den Franzosen Nicolas Lapierre (40) und Matthieu Vaxivière (29) an.

Beim Kampf um die Startplätze hatte Schumacher im Feld der 23 Teams unter anderem Werks-Autos von BMW, Porsche, Lamborghini, Toyota und Peugeot hinter sich gelassen. Für die Top acht, die die Pole Position unter sich ausfuhren, fehlten Schumacher nur 0,133 Sekunden.

Den ersten Startplatz sicherte sich am Donnerstagabend der dreimalige Le-Mans-Sieger André Lotterer aus Duisburg mit Kevin Estre aus Frankreich und dem Belgier Laurens Vanthoor im Werks-Porsche 963. Rekordsieger Porsche nimmt damit den 20. Gesamtsieg in Angriff.