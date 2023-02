Moderatorin Michelle Hunziker (46) kann es kaum erwarten, demnächst Großmutter zu werden. „Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, ich nehme ihn mit zum Skilaufen, zum Sport, ich habe noch so viel Energie“, sagte die Schweizerin in einem Interview der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“. Ihre Tochter Aurora (27), gemeinsames Kind mit Sänger Eros Ramazzotti (59), wird in Kürze einen Sohn zur Welt bringen.

„Es ist schon seltsam, wenn ich an das Kind denke, das unterwegs ist, ich bin ja selber nur 19 Jahre älter als Auri, ich erlebe ihre Schwangerschaft mit einer unglaublichen Intensität, es ist wie eine vierte Mutterschaft, ich habe ja noch zwei kleine Töchter, ich werde ein Haus voller Kinder haben“, sagte Hunziker.

Hunziker hatte 2014 den italienischen Modeunternehmer Tomaso Trussardi geheiratet, mit dem sie die Töchter Sole (9) und Celeste (7) hat. Im Januar 2022 gaben beide ihre Trennung bekannt. „Ich bin Single und froh damit“, sagte sie zu ihrem augenblicklichen Beziehungsstatus.

Hunziker ist in Deutschland von ihren Auftritten bei „Wetten, dass..?“ bekannt. Im italienischen Canale 5 moderiert sie jetzt die Show „Michelle Impossible & Friends“. Dort sollte dem Bericht zufolge am Mittwochabend auch ihr Ex Ramazotti auftreten.