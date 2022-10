Der in Neustadt lebende Autor und Theologe Michael Landgraf ist neuer Generalsekretär der Schriftstellervereinigung PEN Deutschland. Neuer Präsident ist José F. A. Oliver.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des deutschen PEN-Zentrums in Darmstadt wurde der Schriftsteller José F. A. Oliver von den PEN-Mitgliedern am 13. Oktober zum Präsidenten gewählt. Er folgt auf Josef Haslinger, der das Amt des Interimspräsidenten im Mai angetreten hatte und sich nicht mehr zur Wahl stellte. Oliver kündigte an, im Dialog bleiben zu wollen, zuzuhören, „Demut zu üben und vielleicht eine andere, kräftigere Sprache zu finden, die immer in der Sensibilität der Poesie zu Hause sein sollte.“

Neuer Generalsekretär des PEN ist Michael Landgraf. PEN-Vizepräsidentin Cornelia Zetzsche bleibt zuständig für Writers in Prison und PEN-Vizepräsidentin Astrid Vehstedt für Writers in Exile.

Ein Pfälzer im Spitzenamt

Michael Landgraf ist 1961 in Ludwigshafen geboren, Theologe, Leiter des Neustadter Bibelmuseums und Autor zahlreicher Veröffentlichung verschiedenster Genres. Seit 2018 ist er PEN-Mitglied.

Haslinger hatte das Amt nach dem Rücktritt des Journalisten und Publizisten Deniz Yücel im Mai nach einem Machtkampf im deutschen PEN-Zentrum übernommen. Zuvor hatte es heftigen Streit um den Führungsstil der Spitzenriege der Schriftstellervereinigung gegeben und diese entzweit. Dabei ging es unter anderem um Beleidigungen, Mobbingvorwürfe und den Umgangston.