Der Landtagsabgeordnete Michael Frisch wird die AfD in den bevorstehenden Landtagswahlkampf führen. Beim Listenparteitag seiner Partei am Samstag in Idar-Oberstein wurde der Oberstudienrat aus Trier mit 232 Ja-Stimmen auf Platz eins der landesweiten Kandidatenliste für den Urnengang am 14. März 2021 gewählt. 29 Parteimitglieder stimmten gegen Frisch. Der 63-Jährige sitzt seit 2016 im Landtag. Seit vergangenem Herbst ist Frisch Landesvorsitzender der AfD. Dieses Amt hat Frisch von Uwe Junge übernommen. Junge ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag und hatte viel Jahre lang das Bild seiner Partei in Rheinland-Pfalz geprägt. Mit Ende der Wahlperiode will er sich aus der Landespolitik zurückziehen. Mit Matthias Tönsmann aus Annweiler hatte Frisch einen Mitbewerber um die Spitzenkandidatur. Dieser blieb mit 38 Ja-Stimmen chancenlos.