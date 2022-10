Neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz wird der bisherige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Er wird Nachfolger von Roger Lewentz (SPD), der über die Versäumnisse und Ungereimtheiten in seinem Haus im Zusammenhang mit der Ahrtal-Flutkatastrophe gestürzt ist. Ebling ist gut vernetzt in der kommunalen Familie und hätte sich im neuen Reichtum der Stadt Mainz sonnen können: Die Landeskapitale hatte gerade erst Millionen an Gewerbesteuer von Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech eingenommen, war von einem tiefen Haushalts-Minus in ein dickes Plus katapultiert worden. Stattdessen übernimmt er einen weit weniger gemütlichen Posten.

Ob der neue Mann an der Spitze des Mainzer Innenressorts nun für mehr Klarheit in Sachen Ahrtal sorgen wird, ist allerdings nicht sicher. Seine ersten Einlassungen klangen nicht gerade nach offensiver Aufklärung.

Wie sich Ebling in sein neues Amt einfindet und was er konkret zur Ahrtal-Flut und deren Aufarbeitung zu sagen hat, können Sie hier lesen.