Bremen, Germersheim. Der pfälzische evangelische Dekan Michael Diener ist wieder in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Neben dem 59-jährigen Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Germersheim wurden der sächsische Bischof Tobias Bilz, die hannoversche Landeskirchenamtspräsidentin Stephanie Springer und die digital-affine Pastorin Josephine Teske als Mitglieder des Leitungsgremiums gewählt.

Springer und Diener gehörten dem kirchlichen Leitungsgremium bereits in der zurückliegenden Ratsperiode an. Bilz und Teske ziehen neu in den Rat ein. Der Rat der EKD hat 15 Mitglieder.

Michael Diener war in den vergangenen zwölf Jahren Präses des pietistisch-evangelikal geprägten Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Von 2015 bis 2021 war er zudem berufenes Mitglied der EKD-Synode und Mitglied des Rates der EKD. Davor war der verheiratete Vater von zwei Kindern bereits Dekan im Kirchenbezirk Pirmasens.