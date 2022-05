Michael Abt ist neuer Trainer des abstiegsgefährdeten Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen. Der 31 Jahre alte Kronauer folgt auf Michael Biegler, der am Sonntag seinen Rücktritt angeboten hatte. Abt, der zunächst für vier Spiele an der Seitenlinie steht, ist schon am Freitag beim Spiel der Eulen beim VfL Lübeck-Schwartau gefordert (ab 19.30 Uhr). Es ist keine leichte Aufgabe für den Gymnasiallehrer (Sport und Geographie). Denn der Abstieg in die Dritte Liga droht. Beim Deutschen Handball-Bund haben die Eulen Ludwigshafen vorsorglich einmal für die Dritte Liga gemeldet, bestätigte eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Vier Spiele sind noch zu absolvieren. Zwei dieser Partien sollten die Eulen gewinnen, wollen sie in der Zweiten Liga bleiben. Der Klub steht nach dem gescheiterten Engagement Bieglers am Scheideweg. Ein Abstieg würde die Eulen in ihren Grundfesten erschüttern. Keiner der Akteure hat einen Vertrag für die Dritte Liga.

„Bin überzeugt, dass es besser geht“

Doch so weit ist es noch nicht. Michael Abt ist zuversichtlich, dass die Mannschaft den Klassenverbleib schafft. „Ich habe einige Spiele der Eulen gesehen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass es besser geht“, betont Abt. Er ist ein Trainer, der mit Spielern umgehen kann. Er hat fünf Jahre die Rhein Neckar-Löwen II trainiert und sich am Ende mit der Meisterschaft verabschiedet. Das Innenleben der Mannschaft, sein Draht als Chefcoach zum Team sind Abt sehr wichtig. Abt ist A-Scheintrainer, war 18 Jahre bei den Löwen als Spieler und dann Trainer tätig. 2004 kam er vom TV Forst zu den Junglöwen, feierte die Deutsche A-Jugendmeisterschaft, war Drittligaspieler und seit 2017 Trainer, nachdem seine eigene Profikarriere aufgrund eines Knorpelschadens im rechten Knie jäh beendet wurde. „Michels Motivation und Überzeugung war sofort spürbar“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.