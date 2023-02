Julius Meyer-Siebert bleibt eine weitere Saison bei Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler hat einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Meyer-Siebert ist seit Januar 2022 auf Leihbasis bei den Eulen, gehört dem Bundesligisten SC DHFK Leipzig. Dort hat Meyer-Siebert einen Kontrakt bis 2025, der nun aber ruht.

„Müssen seine PS auf die Straße bringen“

„Ich glaube, es ist eine reife und gute Lösung, bei der auch Leipzig eine große Rolle spielt. Julius hat sich in der Zeit bei uns gut weiterentwickelt, ist in der Abwehr eine feste Größe“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Trainer Michel Abt sagt: „Julius ist ein ganz wichtiges Puzzleteil, um Stabilität in der Abwehr beizubehalten. Er hilft uns in der 6:0-Abwehr sehr. Es liegt jetzt auch an uns als Trainer-Team, dass Julius alle seine PS auf die Straße bringt.“ Meyer-Siebert ist froh, früh Klarheit über seine sportliche Zukunft gewonnen zu haben, „zumal mehrere Parteien an der Entscheidung beteiligt waren. Die Eulen, Leipzig und ich“, erklärt Meyer-Siebert den Entscheidungsprozess: „Wenn ich jetzt nicht nach Leipzig zurückgehe, dann wollte ich nirgends anders hin, sondern hier bleiben. Es läuft gut, wir haben eine super Trainingsqualität und ein super Trainer-Team. Und in der Mannschaft gefällt es mir sowieso schon immer super gut. Jetzt freue ich mich auf das, was kommt …“ In der laufenden Spielzeit kam Meyer-Siebert bisher in 15 Spielen zum Einsatz, erzielte 35 Tore bei 72 Würfen.