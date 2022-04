Liebhaber lokaler Delikatessen müssen jetzt ganz stark sein: Die Metzgerei Weisbrod in der Landauer Meerweibchenstraße schließt am Donnerstag für immer ihre Pforten. Grund ist wie so oft der Personalmangel. Der Inhaber hadert mit der Lage des Handwerks in Deutschland.

