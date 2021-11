Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagvormittag den Inhaber der Metzgerei Spitzfaden in der Ostbahnstraße überfallen. Nach Angaben der Polizei überraschte der Täter den 64-Jährigen im Innenhof seines Betriebs und erbeutete nach einem kurzen Gerangel dessen Bargeld. Anschließend rannte der Räuber in Richtung Innenstadt davon. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er soll eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Basecap und vermutlich einen schwarzen Mund-Nasenschutz getragen haben. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.