Das Nachbarland Frankreich kämpft bereits zum Jahresbeginn mit ernsthaftem Wassermangel. Und auch in der Pfalz fiel in den vergangenen Monaten zu wenig Niederschlag. Auf der Kalmitspitze maß das Wetterbüro Klimapalatina für den gesamten Februar nur neun Liter Niederschlag pro Quadratmeter, in Trippstadt und Pirmasens nur elf. Meteorologen und Förster warnen: Der Boden im Pfälzerwald ist schon jetzt viel zu trocken – droht schon das nächste Dürrejahr? Warum Regen und Schnee ausgerechnet im Winter so wichtig für Bäume und andere Pflanzen sind, lesen Sie hier.