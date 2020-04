Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich nach der Abkühlung am Ostermontag in den nächsten Tagen auf höhere Temperaturen freuen. Am Dienstagvormittag bleibt es aber zunächst bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Nachmittags werde es bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad zunehmend heiter. Am Mittwoch steigen dann die Temperaturen: Bei Werten zwischen 16 und 20 Grad bleibt es heiter und trocken. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen des DWD bei sonnigem Wetter sogar bis zu 23 Grad.