Meteorologe zu Erdüberhitzung: Lage ist „sehr bedrohlich“

Der Meteorologe Gerhard Lux befasst sich nicht erst seit der Flutkatastrophe an der Ahr mit besonderen Wetterlagen. Worauf wir uns bei Extremereignissen und wechselhaftem Wetter auch in der Pfalz einstellen sollten, erläutert der Experte im Gespräch mit Christine Kamm. Zum Artikel

KSB Frankenthal startet nach Cyberangriff wieder Betrieb

Mit der Frühschicht am Mittwochmorgen, 6 Uhr, nimmt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB die Produktion deutschlandweit wieder auf. Wegen eines Hakcer-Angriffs waren die Werke lahmgelegt worden. Zum Artikel

Rentenbesteuerung: Folgen eines Urteils

Jahr für Jahr werden mehr Rentner steuerpflichtig. Ursache ist eine gesetzliche Regelung zur Besteuerung von Alterseinkünften aus dem Jahr 2005. Das Bundesverfassungsgericht spielte dabei eine wichtige Rolle. Zum Artikel

WhatsApp-Betrugsmasche: Opfer emotional unter Druck gesetzt

„Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer, mein Telefon ist kaputt“. So oder so ähnlich beginnt eine ganz neue Betrugsmasche. Genutzt wird der Messenger-Dienst WhatsApp. Mit Erfolg für die Betrüger. So funktioniert es. Zum Artikel

Omikron im Altenheim: Strenge Regeln sollen Senioren schützen

Mit der Omikron-Welle sind auch die Altenheime stärker von der Corona-Pandemie betroffen. Besonders schlimm hat es das Altenheim St. Maria in Bad Dürkheim getroffen. Im Seniorenzentrum An den Salinen gibt es viele infizierte Bewohner, dass eine Station komplett isoliert werden musste. Zum Artikel

Sonnenblumenöl bleibt Mangelware

Für Verbraucher, Gastronomie und Lebensmittelhersteller wird Sonnenblumenöl auf absehbare Zeit rar bleiben. Gastronomie und Lebensmittelindustrie stehen vor Herausforderungen. Verbraucher müssen für Lebensmittel tiefer in die Tasche greifen. Zum Artikel

Opfer berichten: Kinder für Priester einst leichte Beute

Aufgewachsen im Glauben an den einen gütigen Gott, hat die katholische Kirche junge Menschen auch das Fürchten gelehrt. Markus M. war 14 Jahre alt, als sich ein Priester an ihm verging. Mechthild W. war ein siebenjähriges Mädchen. Heute helfen die Opfer anderen Opfern. Zum Artikel

Molkereien: Milch und Butter werden noch teurer

Die Molkereien in Deutschland erwarten weitere deutliche Preisanstiege bei Milch und Butter. Die Anstiege bei den Großhandelspreisen würden erst im Sommer bei den Kunden ankommen. Zum Artikel

Impfpflicht: Erste Tätigkeitsverbote frühestens Ende Mai

Seit dem 16. März gilt für Beschäftigte im Gesundheitswesen die gesetzliche Impfpflicht gegen Covid-19. Wir haben in Ludwigshafen nachgefragt, wann die Impfpflicht wirklich greifen wird. Zum Artikel