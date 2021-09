Die Band Metallica spielt am 24. Juni 2022 beim ersten Download-Festival in Deutschland auf dem Hockenheimring. Das teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Das dreitägige Rock-Festival hat seinen Urspung in Großbritannien und wird dort seit 2003 jährlich gefeiert. Neben Metallica wurden Five Finger Death Punch und Sabaton als weitere Bands bei der deutschen Premiere bestätigt. Die Tickets sind ab 139 Euro zu haben.