Bei den bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie soll nun im Bezirk Baden-Württemberg ein Einigungsversuch unternommen werden. Die IG Metall teilte am Montagabend mit, der Vorstand der Gewerkschaft mache „den Weg frei für einen Einigungsversuch im IG Metall-Bezirk Baden-Württemberg“. Die dann fünfte Verhandlungsrunde soll am Donnerstag stattfinden. „Die Arbeitgeber müssen sich jetzt bewegen“, forderte der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann. Auch in dieser Woche werde wieder bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen.

Bei Scheitern Streik möglich

Bisher gab es in allen Tarifbezirken jeweils vier Verhandlungsrunden – ohne Ergebnis. Die IG Metall fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche 8 Prozent mehr Einkommen. Die Arbeitgeber haben eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von 3000 Euro bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Auch eine prozentuale, dauerhafte Erhöhung der Entgelte wurde in Aussicht gestellt, aber nicht konkretisiert.

Baden-Württemberg hat eine Tradition als sogenannter Pilotbezirk in Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie. Ein Pilotabschluss wird anschließend in aller Regel auf die anderen Regionen übertragen. Im Fall des Scheiterns der Gespräche könnte die IG Metall zu ganztägigen Warnstreiks, sogenannten 24-Stunden-Streiks, aufrufen oder auch eine Urabstimmung für einen unbefristeten Arbeitskampf beschließen. IG-Metall-Chef Hofmann kündigte an, sollten die Verhandlungen ohne Ergebnis bleiben, werde der Vorstand „umgehend über das weitere Vorgehen beraten“.