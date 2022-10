In den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Mitte, der auch Rheinland-Pfalz umfasst, haben die Arbeitgeber am Donnerstag ein erstes Angebot vorgelegt. Es sieht eine „Inflationsausgleichsprämie“ in Höhe von 3000 Euro vor, auf die keine Steuern und Abgaben entfallen. Die Prämie helfe vor allem Beschäftigten in den unteren Lohngruppen, sagte Oliver Barta, Verhandlungsführer der Arbeitgeber. Die Laufzeit des Tarifvertrags solle 30 Monate betragen. Bei dieser Laufzeit sei „auch eine Tabellenerhöhung vorstellbar“, sagte Barta, ohne den möglichen dauerhaften Lohnzuwachs konkret zu beziffern.

IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger wies das in der dritten Verhandlungsrunde vorgelegte Angebot als „völlig unzureichend“ zurück und warf den Arbeitgebern vor, nur „Almosen“ anzubieten. Zugleich kündigte er erste Warnstreiks für die Nacht von Freitag auf Samstag an. Dann endet die Friedenspflicht. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Entgelt. Auch in anderen Tarifbezirken endeten die Verhandlungen ohne Ergebnis. Die vierte Verhandlungsrunde für Rheinland-Pfalz findet am 10. November statt.